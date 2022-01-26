Режиссёра «Человека-паука» Сэма Рэйми впечатлил «Нет пути домой»

Режиссёр трилогии «Человек-паук» Сэм Рэйми поговорил с журналистом издания Variety. Постановщик впервые поделился впечатлениями после просмотра «Человека-паука: Нет пути домой».

Картина понравилась Рэйми. Он отметил актёрскую игру Альфреда Молины, Уиллема Дефо и Тоби Магуайра. Ему было приятно видеть, что актёры воссоединились вновь для работы над фильмом.

Было восхитительно наблюдать, как Альфред и Уиллем играют свои роли, оживляя персонажей. Тоби, как всегда, был потрясающим. Этот фильм впечатлил меня.

Из режиссёра пытались вытянуть хоть крупицу информации про сиквел «Доктора Стрэнджа», но он лишь рассказал, что картину могут снова отправить на пересъёмки. По его словам, Marvel Studios хочет довести фильм до ума.

Премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» состоится 5 мая 2022 года, но есть вероятность переноса на более поздний срок.

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