В TikTok хотят ввести платные подписки
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Создатели TikTok решили ввести платные подписки за контент. В данный момент функция тестируется.
Ранее с подобным выступила социальная сеть «Инстаграм». Подробности подписок и их цены неизвестны. Вероятно, детали появятся позже, когда сервис протестируют. У пользователей TikTok есть способ монетизировать своих кумиров. Во время прямых трансляций аудитория может отправлять подарки, а блогер позже выведет их в деньги.
Ранее в TikTok уже тестировали множество других функций. Например, возможность покупок прямо через приложение или отдельную площадку для проведения прямых трансляций.
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