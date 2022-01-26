В TikTok хотят ввести платные подписки

Создатели TikTok решили ввести платные подписки за контент. В данный момент функция тестируется.

Ранее с подобным выступила социальная сеть «Инстаграм». Подробности подписок и их цены неизвестны. Вероятно, детали появятся позже, когда сервис протестируют. У пользователей TikTok есть способ монетизировать своих кумиров. Во время прямых трансляций аудитория может отправлять подарки, а блогер позже выведет их в деньги.

Ранее в TikTok уже тестировали множество других функций. Например, возможность покупок прямо через приложение или отдельную площадку для проведения прямых трансляций.

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