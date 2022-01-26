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Valve адаптировала Half-Life 2 под геймпады перед выходом Steam Deck

Valve адаптировала Half-Life 2 под геймпады перед выходом Steam Deck
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Valve готовится к выходу Steam Deck. В сети обратили внимание, что в бета-версии Half-Life 2 появились обновлённый интерфейс и переработанное меню.

Вероятно, компания адаптирует игру под новый портативный ПК. Меню переделали и сделали его иконки больше, чтобы было удобнее читать на маленьком экране Steam Deck. Пока что других изменений не обнаружено. Возможно, они появятся позже. На демонстрацию обновлённых элементов можно посмотреть в небольшом видео.

Как включить новый интерфейс?

  • Зайти в свойства игры через Steam.
  • Выбрать пункт с бета-тестированием.
  • Ввести в командную строку команду «-gamepadui».

Поставки Steam Deck должны начаться в США, Канаде и Великобритании уже в конце февраля. Устройство появится и в России, но когда именно, неизвестно.

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