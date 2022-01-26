Valve адаптировала Half-Life 2 под геймпады перед выходом Steam Deck
Поделиться
Valve готовится к выходу Steam Deck. В сети обратили внимание, что в бета-версии Half-Life 2 появились обновлённый интерфейс и переработанное меню.
Вероятно, компания адаптирует игру под новый портативный ПК. Меню переделали и сделали его иконки больше, чтобы было удобнее читать на маленьком экране Steam Deck. Пока что других изменений не обнаружено. Возможно, они появятся позже. На демонстрацию обновлённых элементов можно посмотреть в небольшом видео.
Как включить новый интерфейс?
- Зайти в свойства игры через Steam.
- Выбрать пункт с бета-тестированием.
- Ввести в командную строку команду «-gamepadui».
Поставки Steam Deck должны начаться в США, Канаде и Великобритании уже в конце февраля. Устройство появится и в России, но когда именно, неизвестно.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 26 января 2022
-
16:00
-
15:42
-
15:02
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:15
-
14:02
-
13:40
-
13:31
-
13:02
-
12:42
-
12:33
-
12:01
-
11:13
-
10:52
-
10:21
-
09:50
-
09:19
-
08:52
-
08:22
-
02:24
-
00:11
- 25 января 2022
-
22:06
-
21:20
-
21:17
-
20:19
-
19:58
-
19:28
-
19:14
-
18:59
-
18:24
-
18:23
-
18:22
-
18:07
Партнерский контент