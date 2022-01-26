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Первые детали Crysis 4: шутер нового поколения и планы на Hunt: Showdown

Первые детали Crysis 4: шутер нового поколения и планы на Hunt: Showdown
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Crytek после формального анонса Crysis 4 опубликовала блог, в котором поделилась немногочисленными подробностями проекта. Многое из наших сведений подтвердилось. Тезисно рассказываем о главном:

  • Проект сейчас на очень раннем этапе производства, а ранний анонс связан с желанием прислушаться к пожеланиям поклонников;
  • Это «настоящий шутер нового поколения»;
  • Crysis 4 не повлияет на поддержку Hunt: Showdown — она продолжит получать контент как минимум в течение ближайших двух лет. В скором времени разработчики представят план на ближайшие обновления;
  • Сейчас студия активно набирает команду для создания шутера.

И да, студия официально подтвердила, что новая Сrysis — это действительно Crysis 4, а не какой-то спин-офф. Но впереди ещё очень много работы, чтобы сделать достойное продолжение культовой трилогии.

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