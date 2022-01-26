На сюжет Horizon Forbidden West уйдёт около 20 часов. Столько же было в Horizon Zero Dawn

Авторы Horizon Forbidden West из студии Guerilla Games дали интервью изданию Gamerpro. Разработчики рассказали, что Horizon Forbidden West по длительности будет сопоставима с Horizon Zero Dawn.
Разработчики не стали делать Forbidden West длиннее просто для галочки. На полное прохождение с выполнением всех побочных активностей, конечно, понадобится больше времени. Guerilla Games приготовила больше опциональных и интересных заданий.
На прохождение сюжета в Zero Dawn у игроков уходило примерно 20-25 часов. Соответственно, Forbidden West можно будет завершить за это же время. Сколько понадобится на полное прохождение — неизвестно, но, вероятно, потребуется запастись временем.
Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5.
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