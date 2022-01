Культовая Kao the Kangaroo вернётся летом: трейлер, скриншоты и дата выхода

Студия Tate Multimedia представила новый трейлер адвенчуры Kao the Kangaroo и назвала её дату выхода. Если всё пойдёт по плану разработчиков, то проект выйдёт летом 2022 года. Последняя часть серии, Kao the Kangaroo: Mystery of the Volcano, вышла в 2005 году.

В анонсирующем трейлере можно увидеть яркие и разнообразные локации, самого кенгуру Као и схватки с противниками. Сюжет посвятят тому, как Као будет искать свою сестру, а попутно узнает множество тайн своего отца.

Геймплейно проект будет намного интереснее предшественниц, а у Као появятся боксёрские перчатки с разнообразными эффектами: огненными, энергетическими и другими.

Свежие скриншоты

Релиз Kao the Kangaroo состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!