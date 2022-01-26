Культовая Kao the Kangaroo вернётся летом: трейлер, скриншоты и дата выхода

Студия Tate Multimedia представила новый трейлер адвенчуры Kao the Kangaroo и назвала её дату выхода. Если всё пойдёт по плану разработчиков, то проект выйдёт летом 2022 года. Последняя часть серии, Kao the Kangaroo: Mystery of the Volcano, вышла в 2005 году.
В анонсирующем трейлере можно увидеть яркие и разнообразные локации, самого кенгуру Као и схватки с противниками. Сюжет посвятят тому, как Као будет искать свою сестру, а попутно узнает множество тайн своего отца.
Геймплейно проект будет намного интереснее предшественниц, а у Као появятся боксёрские перчатки с разнообразными эффектами: огненными, энергетическими и другими.
Свежие скриншоты
Релиз Kao the Kangaroo состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 26 января 2022
-
17:44
-
17:29
-
16:54
-
16:00
-
15:42
-
15:02
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:15
-
14:02
-
13:40
-
13:31
-
13:02
-
12:42
-
12:33
-
12:01
-
11:13
-
10:52
-
10:21
-
09:50
-
09:19
-
08:52
-
08:22
-
02:24
-
00:11
- 25 января 2022
-
22:06
-
21:20
-
21:17
-
20:19
-
19:58
-
19:28
-
19:14
-
18:59
-
18:24