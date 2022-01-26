Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 отреагировали на анонс Crysis 4 с помощью мема

26 января Crytek анонсировала Crysis 4. Это произошло внезапно, поэтому студия GSC Game World решила отреагировать на это событие в шуточной форме.
Студия в социальных сетях поприветствовала «гостя из чужих земель» и опубликовала забавную картинку. На нём сталкер, подписанный как Crysis 4, подкрадывается к кровососу, обозначенному как ПК-геймеры. Всё буквально так, как на изображении — проект подкрался к игрокам неожиданно.
О самой Crysis 4 известно мало. Разработка ещё находится на самых ранних этапах, Crytek набирает людей в команду. Проект должен стать настоящим некстген-шутером и удивить игроков. С подробностями игры можно ознакомиться в нашем материале.
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