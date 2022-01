Завтра в For Honor снова дадут поиграть бесплатно

Разработчики экшена For Honor из Ubisoft объявили, что завтра, 27 января в игре стартуют бесплатные выходные. Они продлятся до 31 числа. Весь накопленный прогресс перейдёт в полную версию после её покупки.

В For Honor довольно часто проходят бесплатные выходные. Вероятно, в этот раз Ubisoft хотела привязать их к появлению нового героя — Пиратки. Персонажа добавят завтра. У Пиратки будут пистолет и меч, а также уникальные способности.

Попробовать For Honor можно будет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК, но только через Epic Games Store и Ubisoft Connect. Ознакомиться с деталями можно на сайте For Honor.

