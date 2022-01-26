Опубликовали полный сценарий «Человека-паука: Нет пути домой». Там есть интересные пометки

Недавно издание Deadline опубликовало полный сценарий «Человека-паука: Нет пути домой». Весь сюжет картины уместился на 181 странице, а написали его Эрик Соммерс и Крис Маккенна.
Весь сценарий пересказывает все события, которые мы увидели в ленте. Прописаны мельчайшие действия, вплоть до прыжков и отдельных ударов. Забавно, но альтернативные версии Человека-паука помечены как «Человек-паук из вселенной Рэйми» и «Человек-паук из вселенной Уэбба», а Тома Холлланда обозначили «Человеком-пауком».
Остальные персонажи получили обычные обозначения. Электро помечен как Электро, Нэд помечен как Нэд, и так далее. До официального названия лента носила рабочее — Serenity Now — «Только спокойствие».
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