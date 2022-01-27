«Локи» стал самым популярным сериалом у пиратов за первые три квартала 2021 года

Крупнейший провайдер Akamai опубликовал результаты исследования о пиратстве в мире в период с января по сентябрь 2021 года. Согласно отчёту, самым скачиваемым фильмом стал «Годзилла против Конга». На второй строчке оказалась «Лига Справедливости» Зака Снайдера. Замкнула тройку «Чёрная вдова» от Marvel.

Лидером среди сериалов стал «Локи». На втором месте оказался «ВандаВижн». На третьем — пятый сезон «Рика и Морти». В топ также попали 10-й сезон «Ходячих мертвецов» и восьмой сезон «Игры престолов».

По данным Akamai, за первые три квартала 2021 года общее количество переходов на пиратские сайты составило 132 млрд. США возглавили рейтинг по количеству посещений ресурсов — 13,5 млрд. На втором месте расположилась Россия — 7,2 млрд, а Индия замкнула тройку — 6,5 млрд.

Топ-10 самых популярных фильмов у пиратов по данным Akamai

«Годзилла против Конга». «Лига справедливости» Зака Снайдера. «Чёрная вдова». «Форсаж 9». «Мортал Комбат». «Отряд самоубийц: Миссия навылет». «Круэлла». «Чудо-женщина: 1984». «Райя и последний дракон». «Круиз по джунглям».

Топ-10 самых популярных сериалов у пиратов по данным Akamai

«Локи» (1-й сезон). «ВандаВижн» (1-й сезон). «Рик и Морти» (5-й сезон). «Сокол и Зимний солдат» (1-й сезон). «Ходячие мертвецы» (10-й сезон). «Игра престолов» (8-й сезон). «Флэш» (7-й сезон). «Викинги» (6-й сезон). «Истинная красота» (1-й сезон). «Супермен и Лоис» (1-й сезон).

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