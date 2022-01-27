«Не смотрите наверх» с ДиКаприо стал вторым самым популярным фильмом Netflix

Netflix опубликовал данные о просмотрах своих фильмов и сериалов за последнюю неделю. Картина «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс прибавила ещё 17 млн часов. Таким образом, лента заняла вторую строчку самых популярных фильмов в истории онлайн-кинотеатра с результатом в 359 млн часов.

10 самых популярных фильмов Netflix за первые 28 дней

На первом месте всё ещё располагается комедийный боевик «Красное уведомление» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Галь Гадот — 364 млн часов. Замыкает тройку «Птичий короб» — 282 млн часов.

Ранее Netflix подтвердил работу над продолжением своего самого популярного сериала — «Игра в кальмара». Вполне вероятно, нас ожидают не только новые сезоны шоу, но и потенциальные спин-оффы.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!