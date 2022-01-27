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«Не смотрите наверх» с ДиКаприо стал вторым самым популярным фильмом Netflix

«Не смотрите наверх» с ДиКаприо стал вторым самым популярным фильмом Netflix
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Netflix опубликовал данные о просмотрах своих фильмов и сериалов за последнюю неделю. Картина «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс прибавила ещё 17 млн часов. Таким образом, лента заняла вторую строчку самых популярных фильмов в истории онлайн-кинотеатра с результатом в 359 млн часов.

10 самых популярных фильмов Netflix за первые 28 дней

10 самых популярных фильмов Netflix за первые 28 дней

На первом месте всё ещё располагается комедийный боевик «Красное уведомление» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Галь Гадот — 364 млн часов. Замыкает тройку «Птичий короб» — 282 млн часов.

Ранее Netflix подтвердил работу над продолжением своего самого популярного сериала — «Игра в кальмара». Вполне вероятно, нас ожидают не только новые сезоны шоу, но и потенциальные спин-оффы.

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