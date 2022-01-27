Фото: новый арт Elden Ring на обложке свежего выпуска Game Informer

Журнал Game Informer представил обложку главной игры свежего номера. Ей стала Elden Ring — специально для издания авторы проекта предоставили новый арт, очень напоминающий серию Dark Souls.

В новом выпуске редакторы журнала посвятят игре 18 страниц текста с новой информацией о проекте, включая интервью с геймдиректором игры Хидетакой Миядзаки. В своём анонсе авторы Game Informer отметили, что никогда ещё не ждали видеоигру с таким нетерпением.

Elden Ring поступит в продажу 25 февраля на ПК, консолях Xbox и PlayStation. Ранее создатели игры рассказали о балансе сложности проекта. Они стремятся сохранить хардкорность Dark Souls и Bloodborne, при этом снизив уровень раздражительных элементов.

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