Blizzard пообещала анонсы по Overwatch, Warcraft и Diablo в ближайшие недели

25 января Blizzard анонсировала новую игру — экшен со ставкой на выживание, действие которого развернётся в новой вселенной. Игроки тут же бросились критиковать компанию — мол, разработчики уже давно не делятся планами на новые ивенты и дополнения по выпущенным играм.
Глава корпорации Майк Ибарра заверил геймеров, что многие сотрудники продолжат развитие культовых тайтлов. Новости по Overwatch и Warcraft стоит ожидать уже в ближайшие недели. А чуть позже появится информация и о Diablo.
Blizzard — большая студия, и у нас есть талантливые сотрудники, которые продолжают заниматься поддержкой вышедших игр. В ближайшие недели вы узнаете больше о Warcraft и Overwatch. Информация о Diablo появится чуть позже. Следите за новостями!
Неясно, о каких именно новостях говорил Ибарра. Будут ли это новые дополнения для WoW, крупные ивенты для Overwatch или что-то ещё — неизвестно. Остаётся лишь довериться компании и терпеливо ожидать новостей.
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