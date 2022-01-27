Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд рассказали про «Человека-паука: Нет пути домой»

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоялась больше месяца назад. Об участии в фильме уже рассказывали Том Холланд и Эндрю Гарфилд, а вот Тоби Магуайр давать интервью не спешил.
Наконец, это свершилось. На официальном канале Человека-паука появилось интервью со всеми тремя актёрами. Журналист поговорил c Холландом, Гарфилдом и Магуайром об их участии в ленте, ощущениях от самого фильма и чувствах от такого масштаба.
Каждый из актёров остался в восторге от полученного результата. По словам Тома Холланда, он очень волновался перед встречей с Магуайром и Гарфилдом, в какой-то степени он даже их побаивался, но это было лишь из-за сильного волнения. Также Холланд отметил, что вся задумка изначально казалась какой-то невозможной, но это случилось, и он счастлив.
Первая встреча с парнями была, наверное, немного пугающей. Я очень волновался. И это при том, что я знал точную дату, когда мы все встретимся.
Эндрю Гарфилд отметил, что обрадовался, когда получил приглашение от Кевина Файги и Эми Паскаль. Он ждал реакции Магуайра, поскольку очень уважает и ценит его как человека и актёра. Гарфилд пошутил, что в итоге у него просто не оставалось выбора.
Я ждал реакцию Тоби. Знаете, для нас всех было важно, чтобы мы пришли и сделали что-то важное. Не просто засветились, а внесли свой вклад.
Одной из проблем Тоби Магуайра на съёмках был его костюм. Актёр отметил, что он был немного неудобный, особенно в сравнении с тем костюмом, в котором Магуайр снимался в трилогии «Человек-паук». Актёр был в восторге после прочтения сценария. Ему понравилось, что историю его персонажа не просто продолжат, а сделают особенной. За это он в частности благодарен Тому Холланду и Эндрю Гарфилду.
Человек-паук стал важной частью моей жизни, как и у множества людей. Здорово, что мою историю, которая была 20 лет назад, смогли сделать ещё интереснее. За это я благодарен Кевину и Эми.
Примечательно, что Магуайр намекнул на будущие появления в проектах Marvel Studios. По ощущениям актёра, история его персонажа почти закончена, но всё же не до конца. Ранее ходили слухи, что Тоби Магуайр вернётся в сиквеле «Доктора Стрэнджа» и сериале «Секретное вторжение».
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