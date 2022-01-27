Старт продаж GeForce RTX 3050 в России перенесли в последний момент

Продажи бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 должны были начаться утром 27 января, однако в последний момент их перенесли. Теперь старт продаж намечен на 28 января 10:00 мск.
27 января в 17:00 также появятся страницы продукта в крупных магазинах со спецификациями и отдельными сборками ПК. Официальные цены появятся вместе со стартом продаж — рекомендованная стоимость на данный момент составляет 24990 рублей, но на деле она явно будет выше.
Ранее NVIDIA зачем-то сравнила рейтрейсинг RTX 3050 с видеокартами GTX 1650 и 1050, у которых нет поддержки данной технологии. Игроки принялись шутить над компанией и создавать другие сомнительные графики с преимуществом новинки.
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