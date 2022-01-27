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Эталонный ремастер Resident Evil 4 от фанатов получил финальный трейлер

Эталонный ремастер Resident Evil 4 от фанатов получил финальный трейлер
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Авторы фанатского переиздания Resident Evil 4 HD Project выпустили финальный трейлер с напоминанием о дате релиза. Оценить ремастер можно будет уже 2 февраля 2022 года.

Авторы отметили, что, помимо улучшения графики, они также устранили множество ошибок оригинала, добавили классическую камеру из первых частей серии и ввели поддержку ультравысоких разрешений. В общем счёте над глобальной модификацией создатели работали несколько лет.

Для установки фанатской модификации понадобится официальная версия Resident Evil 4 Ultimate HD Edition, доступная в Steam. Распространяться проект будет полностью бесплатно через официальный сайт.

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