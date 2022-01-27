В FIFA 22 стартовало голосование за лучшего игрока января в АПЛ

EA Sports начала голосование за лучшего игрока английской Премьер-лиги за январь 2022 года в FIFA 22. В список вошли:

Кевин Де Брёйне — «Манчестер Сити»

Давид де Хеа — «Манчестер Юнайтед»

Жоау Моутинью — «Вулверхэмптон»

Джеймс Уорд-Праус — «Саутгемптон»

Джек Харрисон — «Лидс Юнайтед»

Джаррод Боуэн — «Вест Хэм Юнайтед»

Проголосовать может любой желающий на официальном сайте компании. По итогам голосования победитель получит специальную карточку в Ultimate Team с усиленными характеристиками. Лучшим футболистом прошлого месяца в АПЛ признали Рахима Стерлинга.

Ранее EA Sports выпустила 19-ю команду недели — её возглавил Йозуа Киммих из «Баварии» с рейтингом 91. Рядом расположился Марко Верратти из «ПСЖ» с 88 баллами.

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