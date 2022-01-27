В FIFA 22 стартовало голосование за лучшего игрока января в АПЛ
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EA Sports начала голосование за лучшего игрока английской Премьер-лиги за январь 2022 года в FIFA 22. В список вошли:
- Кевин Де Брёйне — «Манчестер Сити»
- Давид де Хеа — «Манчестер Юнайтед»
- Жоау Моутинью — «Вулверхэмптон»
- Джеймс Уорд-Праус — «Саутгемптон»
- Джек Харрисон — «Лидс Юнайтед»
- Джаррод Боуэн — «Вест Хэм Юнайтед»
Проголосовать может любой желающий на официальном сайте компании. По итогам голосования победитель получит специальную карточку в Ultimate Team с усиленными характеристиками. Лучшим футболистом прошлого месяца в АПЛ признали Рахима Стерлинга.
Ранее EA Sports выпустила 19-ю команду недели — её возглавил Йозуа Киммих из «Баварии» с рейтингом 91. Рядом расположился Марко Верратти из «ПСЖ» с 88 баллами.
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