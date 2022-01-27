Владимир Путин выступил против полного запрета криптовалют в России

27 января издание Bloomberg сообщило, что президент Российской Федерации Владимир Путин не поддержал идею Центрального банка о полном запрете майнинга.
Путин поддержал инициативу Минфина о налогообложении и проведении основных операций с криптовалютой в районах с избытком электроэнергии. К таким относятся Иркутская область, Красноярский край и Карелия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не озвучил позицию Владимира Путина. 20 января Центробанк выразил желание о запрете майнинга и криптовалюты. Это решение не поддержали ФСБ, МВД и Госдума. По мнению представителей этих структур, подобный ход может выставить Россия посмешищем.
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