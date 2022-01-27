Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Владимир Путин выступил против полного запрета криптовалют в России

Владимир Путин выступил против полного запрета криптовалют в России
Комментарии

27 января издание Bloomberg сообщило, что президент Российской Федерации Владимир Путин не поддержал идею Центрального банка о полном запрете майнинга.

Путин поддержал инициативу Минфина о налогообложении и проведении основных операций с криптовалютой в районах с избытком электроэнергии. К таким относятся Иркутская область, Красноярский край и Карелия.

Издатели, прислушайтесь! Научитесь уже чинить игры, а иначе вы всё погубите Издатели, прислушайтесь! Научитесь уже чинить игры, а иначе вы всё погубите

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не озвучил позицию Владимира Путина. 20 января Центробанк выразил желание о запрете майнинга и криптовалюты. Это решение не поддержали ФСБ, МВД и Госдума. По мнению представителей этих структур, подобный ход может выставить Россия посмешищем.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022