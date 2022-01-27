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Вышел финальный трейлер экранизации «Анчартед» с новыми кадрами

Появился финальный трейлер экранизации Uncharted с новыми кадрами
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27 января Sony Pictures выложила финальный трейлер фильма «Анчартед: на картах не значится». В ролике есть свежие сцены с персонажами и двумя большими кораблями, которые переносят вертолёты.

Сюжет ленты не будет пересказывать события игр. Авторы фильма придумали оригинальный сюжет, а играми лишь вдохновлялись.

Роль Нейтана Дрейка сыграл Том Холланд, а Марк Уолберг взял на себя образ Виктора Салливана. Вместе с ними в картине сыграют Софья Тейлор Али (Хлоя Фрейзер), Антонио Бандерас, Тати Габриэль и другие. Режиссёром блокбастера выступил Рубен Фляйшер.

Премьера картины «Анчартед: на картах не значится» состоится 18 февраля 2022 года.

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