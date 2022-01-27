Экшен Daemon X Machina дарят в Epic Games Store
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В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. С 27 января по 3 февраля можно забрать экшен с роботами Daemon X Machina.
Игрокам предстоит взять на себя роль Чужака и вступить в войну за выживание, сражаясь с искусственным интеллектом. Для такой битвы понадобится мощное вооружение — им станет экзоскелет системы «Арсенал», оснащённый крепкой броней и многими видами оружия.
Daemon X Machina вышла на Nintendo Switch в 2019 году, а до ПК тайтл добрался в 2020-м. Если посмотреть в Steam, то у игры 89% положительных отзывов. Следующей бесплатный лот займёт красочный платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair.
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