В Epic Games Store стартовала первая в 2022 году распродажа
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Epic Games запустила новую распродажу — на этот раз в честь Китайского нового года. Многие предложения повторяют недавние новогодние скидки, однако среди предложений есть и более выгодные. Более того, компания вновь раздаёт купоны на дополнительную скидку в 650 рублей — для этого предстоит подписаться на рассылку.
Традиционно мы сначала указываем цену со скидкой, а затем с дополнительной скидкой.
- Battlefield 2042 — 2029 рублей (1379 рублей)
- Cyberpunk 2077 — 999 рублей (349 рублей)
- Red Dead Redemption 2 — 1249 рублей (599 рублей)
- Death Stranding — 1224 рубля (574 рубля)
- Far Cry 6 — 1624 рубля (974 рубля)
- Back 4 Blood — 1199 рублей (549 рублей)
- Kena: Bridge of Spirits — 1994 рубля (1344 рублей)
- Mafia: Definitive Edition — 999 рублей (349 рублей)
- Horizon Zero Dawn — 1400 рублей (750 рублей)
- Days Gone — 1799 рублей (1149 рублей)
- Anno 1800 — 999 рублей (350 рублей)
- Hitman 3 — 1349 рублей (700 рублей)
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 924 рубля (274 рубля).
А вот God of War не учувствует в распродаже, но благодаря купону экшен можно купить хоть немного дешевле: за 2499 рублей вместо 3149 рублей.
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