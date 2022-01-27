В Epic Games Store стартовала первая в 2022 году распродажа

Epic Games запустила новую распродажу — на этот раз в честь Китайского нового года. Многие предложения повторяют недавние новогодние скидки, однако среди предложений есть и более выгодные. Более того, компания вновь раздаёт купоны на дополнительную скидку в 650 рублей — для этого предстоит подписаться на рассылку.

Традиционно мы сначала указываем цену со скидкой, а затем с дополнительной скидкой.

А вот God of War не учувствует в распродаже, но благодаря купону экшен можно купить хоть немного дешевле: за 2499 рублей вместо 3149 рублей.