Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Epic Games Store стартовала первая в 2022 году распродажа

В Epic Games Store стартовала первая в 2022 году распродажа
Комментарии

Epic Games запустила новую распродажу — на этот раз в честь Китайского нового года. Многие предложения повторяют недавние новогодние скидки, однако среди предложений есть и более выгодные. Более того, компания вновь раздаёт купоны на дополнительную скидку в 650 рублей — для этого предстоит подписаться на рассылку.

Традиционно мы сначала указываем цену со скидкой, а затем с дополнительной скидкой.

А вот God of War не учувствует в распродаже, но благодаря купону экшен можно купить хоть немного дешевле: за 2499 рублей вместо 3149 рублей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022