Вышел сюжетный трейлер сезона «Неповиновение» в Apex Legends

Respawn Entertainment опубликовала новый трейлер Apex Legends. Его посвятили скорому запуску сезона «Неповиновение», который стартует уже 8 февраля.
В ролике новая легенда Безумная Мэгги сбегает из-под стражи и встречается с другими легендами. Также в трейлер можно увидеть перестрелки, погоню и безумство Мэгги.
С началом нового сезона в Apex Legends будет доступен режим «Контроль». В нём пользователи разделятся на две команды по девять человек и будут сражаться за контрольные точки. Особенностью режима станут почти моментальные возрождения.
Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4 и Xbox One. Ранее ходили слухи, что вместе с сезоном «Неповиновение» выйдут некстген-версии для PS5 и Xbox Series.
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