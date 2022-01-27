Ubisoft закрывает сервера Hyper Scape

Ubisoft решила прекратить мучения динамичной королевской битвы Hyper Scape и уже через три месяца сервера шутера закроют. Если точно, это случится 28 апреля. Разработчики поблагодарили сообщество за энтузиазм в отношении проекта, отметив, что различные наработки могут быть использованы в будущих разработках Ubisoft.
Hyper Scape вышла летом 2020 года и после небольшого всплеска популярности стремительно начала терять аудиторию. Причём ситуация получилась странной, ведь сама королевская битва с элементами арена-шутера получилась на удивление неплохой и оригинальной.
Ключевой проблемой стала зависимость от умений игрока, а требования были высокими. В итоге не самые опытные люди оказывались во фрустрации, а немногочисленным умельцам было попросту не с кем играть.
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