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Death Stranding Director’s Cut на ПК: дата выхода, цена, системные требования

Режиссёрская версия Death Stranding выйдет 30 марта. Владельцы смогут обновиться
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505 Games анонсировала детали релиза режиссёрской версии Death Stranding на ПК. Релиз состоится уже 30 марта, а владельцы оригинала смогут обновиться всего за 599 рублей. Отдельно новая версия игры обойдётся в 1599 рублей.

И да, разработчики позволят перенести сохранения из обычной Death Stranding в режиссёрскую. На PlayStation, правда, перенос был организовано крайне неудобно — нужно было выполнить все активные задания, прежде чем появлялась возможность сделать это. Будем надеяться, что на ПК будет попроще.

Системные требования

Минимальные

  • ОС — Windows 10
  • Процессор — Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200
  • Видеокарта — GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 560
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 80 ГБ.

Рекомендуемые

  • ОС — Windows 10
  • Процессор — Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1600
  • Видеокарта — GeForce GTX 1060 6 или AMD Radeon RX 590
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 80 ГБ.
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