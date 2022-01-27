Режиссёрская версия Death Stranding выйдет 30 марта. Владельцы смогут обновиться
Поделиться
505 Games анонсировала детали релиза режиссёрской версии Death Stranding на ПК. Релиз состоится уже 30 марта, а владельцы оригинала смогут обновиться всего за 599 рублей. Отдельно новая версия игры обойдётся в 1599 рублей.
И да, разработчики позволят перенести сохранения из обычной Death Stranding в режиссёрскую. На PlayStation, правда, перенос был организовано крайне неудобно — нужно было выполнить все активные задания, прежде чем появлялась возможность сделать это. Будем надеяться, что на ПК будет попроще.
Системные требования
Минимальные
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200
- Видеокарта — GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 560
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 80 ГБ.
Рекомендуемые
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1600
- Видеокарта — GeForce GTX 1060 6 или AMD Radeon RX 590
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 80 ГБ.
Комментарии
- 27 января 2022
-
21:37
-
21:28
-
20:51
-
19:59
-
19:41
-
19:39
-
19:21
-
19:00
-
18:31
-
18:24
-
17:54
-
17:38
-
17:05
-
16:10
-
16:00
-
14:44
-
14:37
-
14:15
-
14:11
-
13:48
-
13:35
-
13:20
-
13:03
-
12:58
-
12:21
-
11:50
-
11:23
-
10:51
-
10:20
-
09:54
-
09:21
-
08:54
-
08:23
- 26 января 2022
-
20:36
-
19:41
Партнерский контент