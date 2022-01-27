Режиссёрская версия Death Stranding выйдет 30 марта. Владельцы смогут обновиться

505 Games анонсировала детали релиза режиссёрской версии Death Stranding на ПК. Релиз состоится уже 30 марта, а владельцы оригинала смогут обновиться всего за 599 рублей. Отдельно новая версия игры обойдётся в 1599 рублей.

И да, разработчики позволят перенести сохранения из обычной Death Stranding в режиссёрскую. На PlayStation, правда, перенос был организовано крайне неудобно — нужно было выполнить все активные задания, прежде чем появлялась возможность сделать это. Будем надеяться, что на ПК будет попроще.

Системные требования

Минимальные

ОС — Windows 10

Процессор — Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200

Видеокарта — GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 560

Оперативная память — 8 ГБ

Место на диске — 80 ГБ.

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