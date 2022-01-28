Вышел сборник Uncharted для PS5. Как обновиться за 700 рублей?

Sony выпустила сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection для PlayStation 5. В него вошли две игры: четвёртая «Путь вора» и спин-офф «Утраченное наследие». Отдельно они продаются за 3599 рублей, однако владельцы любой из частей для PS4 могут получить комплект всего за 700 рублей.
Причём не имеет значения — куплена у вас цифровая или дисковая версия игр, апгрейд работает одинаково. Правда, владельцем дисков всё же придётся вставлять их каждый раз для проверки лицензии на PS5.
На PS5 доступно аж три режима: 4К при 30 FPS, 1440р при 60 FPS и 1080р при 120 FPS. Эксперты Digital Foundry отметили, что тут и там можно заметить небольшие графические улучшения, но в большинстве своём апгрейд ограничивается повышенной кадровой частотой, ускоренными загрузками и использованием фич DualSense.
В ближайшее время Uncharted: Legacy of Thieves Collection также появится на ПК.
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