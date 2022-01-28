Вышел сборник Uncharted для PS5. Как обновиться за 700 рублей?

Sony выпустила сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection для PlayStation 5. В него вошли две игры: четвёртая «Путь вора» и спин-офф «Утраченное наследие». Отдельно они продаются за 3599 рублей, однако владельцы любой из частей для PS4 могут получить комплект всего за 700 рублей.

Причём не имеет значения — куплена у вас цифровая или дисковая версия игр, апгрейд работает одинаково. Правда, владельцем дисков всё же придётся вставлять их каждый раз для проверки лицензии на PS5.

Для платного апгрейда надо лишь перейти на страницу коллекции и приобрести его. Всё. Правда, обладатели версии Uncharted 4 из PS Plus апгрейд недоступен ни в каком виде — придётся покупать за полную цену.

На PS5 доступно аж три режима: 4К при 30 FPS, 1440р при 60 FPS и 1080р при 120 FPS. Эксперты Digital Foundry отметили, что тут и там можно заметить небольшие графические улучшения, но в большинстве своём апгрейд ограничивается повышенной кадровой частотой, ускоренными загрузками и использованием фич DualSense.

В ближайшее время Uncharted: Legacy of Thieves Collection также появится на ПК.