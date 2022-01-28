В пиратском экшене Sea of Thieves скоро появятся новые сюжетные события и захват фортов

27 января состоялась большая трансляция по Sea of Thieves. На ней создатели игры поделились планами на 2022 год и анонсировали контент для шестого сезона, который стартует совсем скоро.
В первую очередь создатели рассказали о новых событиях — «Приключения» и «Загадки». Их будут добавлять в каждом сезоне. «Приключения» — сюжетные задания, дополняющие историю Sea of Thieves. Эти события будут запускать раз в месяц — пройти их можно в течение 2-3 недель. Первый ивент под названием Shrouded Islands стартует уже 17 февраля.
«Загадки» — серия головоломок и необычных миссий. В первом событии нужно будет раскрыть убийство одного из персонажей. Авторы подчеркнули, что задания могут быть о чём угодно и не всегда связаны с пиратскими преступлениями.
В шестом сезоне в проекте наконец появятся морские форты, охраняемые Фантомами. Сперва их будет шесть — игрокам предстоит сражаться с врагами и искать ценные сокровища. Разработчики пообещали поддерживать эту механику, если она понравится игрокам.
Контент-план на 2022 год
Также авторы поделились планами на 2022 год. В пиратский экшен добавят квесты, способы общения с игроками и новые способности. Подробности появятся чуть позже — ближе к старту Shrouded Islands.
Sea of Thieves доступна на ПК и Xbox. Также игра входит в каталог Game Pass.
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