Сотрудник NetherRealm случайно подтвердил разработку Mortal Kombat 12

Сотрудник студии NetherRealm Джонатан Андерсен опубликовал фотографию c концептами серии Mortal Kombat в «Твиттере». Однако зоркие фанаты обратили внимание не на них, а на монитор разработчика, и увидели там файл MK12_Mast — намёк на Mortal Kombat 12.
Фотография Андерсена
Файл MK12_Mast
Пользователи тут же начали расспрашивать автора, однако он быстро удалил свой твит и не ответил ни на один комментарий. Судя по всему, создатели действительно работают над следующей частью в серии. Ранее ходили слухи о разработке супергеройского файтинга Injustice 3, однако, видимо, они не соответствуют действительности.
Последняя на данный момент часть серии — Mortal Kombat 11 — вышла в 2019 году. Её тепло приняли как пресса, так и игроки — в Steam у проекта 86% положительных обзоров на основе 44 тысяч рецензий.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 января 2022
-
09:23
-
08:50
-
08:24
-
00:29
- 27 января 2022
-
23:47
-
23:29
-
21:37
-
21:28
-
20:51
-
19:59
-
19:41
-
19:39
-
19:21
-
19:00
-
18:31
-
18:24
-
17:54
-
17:38
-
17:05
-
16:10
-
16:00
-
14:44
-
14:37
-
14:15
-
14:11
-
13:48
-
13:35
-
13:20
-
13:03
-
12:58
-
12:21
-
11:50
-
11:23
-
10:51
-
10:20