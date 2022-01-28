Сотрудник NetherRealm случайно подтвердил разработку Mortal Kombat 12

Сотрудник студии NetherRealm Джонатан Андерсен опубликовал фотографию c концептами серии Mortal Kombat в «Твиттере». Однако зоркие фанаты обратили внимание не на них, а на монитор разработчика, и увидели там файл MK12_Mast — намёк на Mortal Kombat 12.

Фотография Андерсена

Файл MK12_Mast

Пользователи тут же начали расспрашивать автора, однако он быстро удалил свой твит и не ответил ни на один комментарий. Судя по всему, создатели действительно работают над следующей частью в серии. Ранее ходили слухи о разработке супергеройского файтинга Injustice 3, однако, видимо, они не соответствуют действительности.

Последняя на данный момент часть серии — Mortal Kombat 11 — вышла в 2019 году. Её тепло приняли как пресса, так и игроки — в Steam у проекта 86% положительных обзоров на основе 44 тысяч рецензий.

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