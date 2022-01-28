Слух: Microsoft работает над кооперативным экшеном в духе Monster Hunter

Известный инсайдер Джефф Грабб поделился новой информацией о планах Microsoft. По его словам, студия Certain Affinity работает над кооперативным экшеном в духе Monster Hunter для пополнения линейки Xbox Game Pass. Это будет проект, в котором игроки смогут охотиться на монстров, добывать у них ценные предметы и улучшать своё снаряжение.
Certain Affinity работает над игрой в стиле Monster Hunter, я бы даже сказал, её клоном. Они видят в механике игры Capcom большой потенциал для многолетней поддержки. Это один из примеров разнообразия жанров в сервисе Xbox Game Pass, которого они хотят добиться.
Грабб отмечает, что Microsoft сначала хотела предложить Capcom добавить Monster Hunter World в Game Pass, однако это было бы слишком дорого для издателя. Поэтому они решили дать шанс студии Certain Affinity, ранее выступавшей лишь в качестве поддержки при разработке игр серии Call of Duty, Doom и Halo. Сама команда ещё в прошлом году анонсировала работу над оригинальной игрой в новой вселенной — судя по всему, это и есть тот самый клон Monster Hunter.
Какие-то подробности, включая потенциальную дату выхода, Грабб не сообщил. Вероятно, проект находится на ранней стадии разработки и вряд ли выйдет в ближайшие годы.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 января 2022
-
10:53
-
10:20
-
09:52
-
09:23
-
08:50
-
08:24
-
00:29
- 27 января 2022
-
23:47
-
23:29
-
21:37
-
21:28
-
20:51
-
19:59
-
19:41
-
19:39
-
19:21
-
19:00
-
18:31
-
18:24
-
17:54
-
17:38
-
17:05
-
16:10
-
16:00
-
14:44
-
14:37
-
14:15
-
14:11
-
13:48
-
13:35
-
13:20
-
13:03
-
12:58
-
12:21
-
11:50