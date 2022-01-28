Слух: Microsoft работает над кооперативным экшеном в духе Monster Hunter

Известный инсайдер Джефф Грабб поделился новой информацией о планах Microsoft. По его словам, студия Certain Affinity работает над кооперативным экшеном в духе Monster Hunter для пополнения линейки Xbox Game Pass. Это будет проект, в котором игроки смогут охотиться на монстров, добывать у них ценные предметы и улучшать своё снаряжение.

Certain Affinity работает над игрой в стиле Monster Hunter, я бы даже сказал, её клоном. Они видят в механике игры Capcom большой потенциал для многолетней поддержки. Это один из примеров разнообразия жанров в сервисе Xbox Game Pass, которого они хотят добиться.

Грабб отмечает, что Microsoft сначала хотела предложить Capcom добавить Monster Hunter World в Game Pass, однако это было бы слишком дорого для издателя. Поэтому они решили дать шанс студии Certain Affinity, ранее выступавшей лишь в качестве поддержки при разработке игр серии Call of Duty, Doom и Halo. Сама команда ещё в прошлом году анонсировала работу над оригинальной игрой в новой вселенной — судя по всему, это и есть тот самый клон Monster Hunter.

Какие-то подробности, включая потенциальную дату выхода, Грабб не сообщил. Вероятно, проект находится на ранней стадии разработки и вряд ли выйдет в ближайшие годы.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!