В России хотят обложить налогом торговлю виртуальными предметами

Правительство РФ всё активнее обращает внимание на видеоигровой рынок. В частности, властей интересует торговля виртуальными внутриигровыми предметами — их беспокоит, что эти продажи не облагаются налогом. При этом они могут использоваться при отмывании денег и финансировании терроризма. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Объём российского рынка по продаже внутриигровых предметов оценивают в $ 450 млн или в 35 млрд рублей. В данный момент чиновники обсуждают специальные налоговые режимы для разработчиков игр, которые сейчас в основном базируются за рубежом. В конечном итоге стоимость виртуальных предметов в самых популярных мультиплеерных играх — например, в CS:GO, Dota 2 и World of Tanks — может вырасти.

Властей также беспокоят серые рынки по перепродаже ценных видеоигровых предметов. По словам юристов, незаконные действия в игровой среде ничем не отличаются от таковых на других рынках. Они не контролируются и не отслеживаются в соответствии с общими правилами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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