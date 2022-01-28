Ubisoft назвала главное преимущество NFT-токенов для игроков

Ubisoft — одна пз первых видеоигровых компаний, которая работает над развитием технологии NFT. В начале декабря организация добавила невзаимозаменяемые токены на свою платформу Ubisoft Quartz. Игроки раскритиковали компанию за очередную попытку выжать из них побольше денег. Однако глава компании Ив Гиймо отметил, что геймеры быстро привыкнут к NFT — как уже привыкли к микротранзакциям и лутбоксам.

На днях сотрудники Ubisoft Николя Пуаро и Дидье Женевуа побеседовали с изданием Finder. На вопрос о критике NFT они ответили просто: игроки пока не понимают, насколько это полезная технология. С помощью неё пользователи смогут перепродавать предметы из игр, в которые они давно не играют.

Геймеры не понимают, что может дать им вторичный цифровой рынок. Сейчас они полагают, что блокчейн разрушает планету и выступает в качестве инструмента для спекуляций. Мы же в первую очередь видим в этом эндгейм. Он заключается в том, чтобы дать геймерам возможность продать свои ценные предметы после того, как они станут им больше не нужны.

Разработчики отметили, что игроки пока не привыкли к тому, что цифровая экономика в играх меняется. Поэтому они прекрасно понимают весь этот негатив вокруг токенов — геймерам якобы нужно дать время на смену образа мышления.

Заявление авторов выглядит очень уверенным, однако имеет мало общего с реальностью. В данный момент не только игроки, но и разработчики не видят ничего хорошего в NFT. Более того, технологию повсеместно используют в мошеннических схемах и обманах обычных людей. Изменится ли когда-нибудь мнение индустрии по этому вопросу — нам ещё предстоит узнать.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!