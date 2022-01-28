Арнольд Шварценеггер опубликовал фото в образе Зевса. Тизер игровой экранизации?

Вечером 27 января Арнольд Шварценеггер неожиданно опубликовал изображение в своих соцсетях, на котором актёр загримирован под древнегреческого бога грома Зевса. На картинке также можно увидеть дату анонса нового проекта — февраль 2022 года.

Пока неясно, что именно тизерит «Железный Арни». Будет ли это фильм, сериал или, скажем, экранизация God of War — неизвестно. Пользователи предположили, что проект может быть связан с недавними словами Дуэйна «Скалы» Джонсона о грядущей адаптации «одной из самых крутых игр».

Так или иначе, детали мы узнаем уже совсем скоро. Вполне возможно, это случится уже на следующей неделе.

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