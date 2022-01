По Elden Ring выпустят книгу с деталями мира и артами

Elden Ring до своего релиза получит специальную книгу под названием The Overture of Elden Ring, в которой будут детали игрового мира, механик и другие детали. Также в ней можно будет найти эксклюзивное интервью с Хидетакой Миядзаки — главой FromSoftware.

Выпуском книги займётся компания Yen Press, которая специализируется на графических романах и других произведениях. Также авторы книги добавят туда множество артов, которые могут быть потенциальными спойлерами.

Обложка книги

The Overture of Elden Ring будет доступна в цифровом виде уже 3 февраля. Релиз долгожданной Elden Ring состоится 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!