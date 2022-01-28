Инсайдеры предрекают возвращение Карателя — самого жестокого героя Marvel

В последнее время активизировался инсайдер MyTimeToShineHello, известный своими данными о проектах Marvel Studios. Несколько дней назад он сообщал про возвращение Эндрю Гарфилда к роли Человека-паука, а сегодня затронул Карателя.
Согласно данным, у Marvel есть планы на персонажа в исполнении Джона Бернтала, который и сыграл героя в сольном сериале для Netflix. Шоу получило два сезона, и потом его закрыли. Многие отмечали хорошую актёрскую игру Бернтала и его связь с персонажем. Сам актёр не раз выражал желание сыграть героя вновь.
Карателя можно назвать больше антигероем, чем героем. В своих методах борьбы с противниками он часто прибегает к радикальным мерам вроде убийства или пыток. Официально о возвращении Джона Бернтала не сообщали. Кстати, Каратель пересекался с Сорвиголовой в исполнении Чарли Кокса, так что в будущем возможен и такой дуэт.
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