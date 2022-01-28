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Фото: милая Эмилия Кларк на съёмках нового сериала Marvel

Фото: милая Эмилия Кларк на съёмках нового сериала Marvel
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Один из самых ожидаемых проектов Marvel Studios — сериал «Секретное вторжение». Одну из ведущих ролей в шоу сыграет звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк.

Недавно в сети появились фото со съёмок шоу, на которые попала актриса. Можно увидеть Кларк в синем пуховике, под котором находится розовая куртка. Вероятно, именно так будет выглядеть героиня актрисы. Многие отметили милое выражение лица Кларк на первых двух фотографиях

Кого именно сыграет актриса — неизвестно. Ранее ходили слухи, что ей досталась роль шпионки, которая сыграет большую роль в сюжете. Помимо Эмилии Кларк в сериале снялись Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Оливия Колман и другие.

Премьера шоу состоится в 2022 году, точную дату назовут позже.

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