Netflix расширит свою библиотеку игр

28 января стало известно, что Netflix заключил партнёрство со студией RocketRide Games. Платформа планирует увеличить библиотеку игр и выпускать новые проекты.

Netflix выразила заинтересованность в видеоиграх в конце 2021 года. Создатели платформы хотят, чтобы игры от Netflix тоже пользовались популярностью. Вероятно, планы на игры у платформы большие.

Все в RocketRide Games чрезвычайно гордятся этим новым партнёрством с Netflix. Возможность предлагать игры миллионам своих подписчиков, безусловно, является отличной возможностью для игр RocketRide и для студи по всему миру.

У Netflix уже есть несколько игр. Например, Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game и Shooting Hoops. Подписчики платформы могут сыграть в них бесплатно.

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