В NHL 22 впервые появились женские сборные
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В NHL 22 добавили национальные команды, среди которых оказались и женские сборные, что случилось впервые в истории симулятора. Вместе с ними в игре появился чемпионат мира по хоккею.
Турнир доступен и для женских, и для мужских сборных. Национальные команды можно выбрать и в других режимах NHL 22. Президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардиф отметил, что это большой шаг в представлении женщин на виртуальном и реальном льду.
Женские национальные команды в NHL 22
- Россия
- Канада
- Чехия
- Дания
- Финляндия
- Германия
- Венгрия
- Япония
- Швейцария
- США
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Добавление женских и мужских сборных стало второй частью контента, в котором принимает участие Международная федерация хоккея на льду. Ранее в NHL 22 появились национальные молодёжные команды.
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