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В NHL 22 впервые появились женские сборные

В NHL 22 впервые появились женские сборные
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В NHL 22 добавили национальные команды, среди которых оказались и женские сборные, что случилось впервые в истории симулятора. Вместе с ними в игре появился чемпионат мира по хоккею.

Турнир доступен и для женских, и для мужских сборных. Национальные команды можно выбрать и в других режимах NHL 22. Президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардиф отметил, что это большой шаг в представлении женщин на виртуальном и реальном льду.

Женские национальные команды в NHL 22

  • Россия
  • Канада
  • Чехия
  • Дания
  • Финляндия
  • Германия
  • Венгрия
  • Япония
  • Швейцария
  • США
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Добавление женских и мужских сборных стало второй частью контента, в котором принимает участие Международная федерация хоккея на льду. Ранее в NHL 22 появились национальные молодёжные команды.

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