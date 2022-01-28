В NHL 22 впервые появились женские сборные

В NHL 22 добавили национальные команды, среди которых оказались и женские сборные, что случилось впервые в истории симулятора. Вместе с ними в игре появился чемпионат мира по хоккею.

Турнир доступен и для женских, и для мужских сборных. Национальные команды можно выбрать и в других режимах NHL 22. Президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардиф отметил, что это большой шаг в представлении женщин на виртуальном и реальном льду.

Женские национальные команды в NHL 22

Россия

Канада

Чехия

Дания

Финляндия

Германия

Венгрия

Япония

Швейцария

США

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Добавление женских и мужских сборных стало второй частью контента, в котором принимает участие Международная федерация хоккея на льду. Ранее в NHL 22 появились национальные молодёжные команды.

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