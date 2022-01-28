Call of Duty: Warzone 2 — полностью новая игра без старого контента, утверждают инсайдеры

На днях благодаря Bloomberg стало известно о производстве так называемой Call of Duty: Warzone 2, однако детали проекта всё ещё туманны. В большинстве своём инсайдеры утверждают, что это полностью новая игра только для PS5, Xbox Series и ПК — без PS4 и Xbox One. Тезисно рассказываем о главном:

Warzone 2 — это новая игра на базе сиквела Modern Warfare (2019) от Infinity Ward с тематической картой;

Студия планирует отказаться от старого контента, включая оружие и оперативников из MW 2019, Black Ops Cold War и Vanguard;

Студии потребовалось взяться за «сиквел», поскольку текущая Warzone требует огромной технической переработки — сейчас она устарела, да и в основе всё ещё лежит клиент MW 2019;

Оригинальная Warzone никуда не денется, но как активно её будут поддерживать, пока открытый вопрос.

При этом блогер Том Хендерсон отмечает, что Warzone 2 могут в каком-то виде выпустить на PS4 и Xbox One, если продажи консолей текущего поколения окажутся недостаточно высокими для популярной королевской битвы.

Отказ от старого контента в Warzone 2 может оказаться спорным решением для аудитории. Сейчас королевская битва работает в качестве связующего звена между разными играми серии, позволяя использовать оружие, оперативников и другие косметические предметы из трёх игр в одной.

Релиз Warzone 2 (название всё ещё могут изменить) запланирован на конец 2022-начало 2023 года.

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