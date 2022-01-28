Создателя Mortal Kombat Эда Буна наградят за вклад в развитие игр

Академия интерактивных искусств и наук (AIAS) представила 25-го лауреата Зала славы, в который включают за создание повлиявших на жанры и целую индустрию игр. Им стал один из создателей Mortal Kombat Эд Бун.
Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути, который вручит награду Буну на 25-й церемонии D.I.C.E. Awards, рассказал о качествах автора Mortal Kombat.
Я встретил Эда в свой первый день в игровой индустрии в Midway Games. Мне посчастливилось наблюдать, как он руководил созданием Mortal Kombat и работал с талантливыми людьми. Эд воплощает в себе лучшие качества геймдизайнера: крутые идеи, отличное чувство юмора, чёткая направленность и способность объединить людей.
Эд Бун начал карьеру в Williams Electronics, программируя пейнтбольные автоматы. После он перешёл в отдел видеоигр и работал над High Impact Football. В 1991 году геймдизайнер начал работу над Mortal Kombat, которая стала хитом на аркадных автоматах и была перенесена на другие платформы. За время существования серия файтингов продалась тиражом свыше 75 млн копий.
25-я церемония D.I.C.E. Awards состоится 24 февраля в Лас-Вегасе. Со списком номинантов можно ознакомиться на сайте AIAS.
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