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В Battle.net стартовала распродажа в честь Лунного Нового года: Call of Duty, Diablo, Overwatch

В Battle.net стартовала распродажа в честь Лунного Нового года
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Blizzard запустила в Battle.ney распродажу в честь Лунного Нового года. На скидки отправились игры из серии Call of Duty, Diablo, World of Warcraft и Overwatch. Также скидку получила Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

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Ознакомиться с полным списком предложений можно по ссылке. Акция продлится до 3 февраля.

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