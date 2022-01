В Battle.net стартовала распродажа в честь Лунного Нового года

Blizzard запустила в Battle.ney распродажу в честь Лунного Нового года. На скидки отправились игры из серии Call of Duty, Diablo, World of Warcraft и Overwatch. Также скидку получила Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Самые интересные предложения

Ознакомиться с полным списком предложений можно по ссылке. Акция продлится до 3 февраля.

