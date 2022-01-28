В Battle.net стартовала распродажа в честь Лунного Нового года
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Blizzard запустила в Battle.ney распродажу в честь Лунного Нового года. На скидки отправились игры из серии Call of Duty, Diablo, World of Warcraft и Overwatch. Также скидку получила Crash Bandicoot 4: It’s About Time.
Самые интересные предложения
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time — 1499 рублей (-25%)
- Call of Duty: Vanguard — 2274 рубля (-35%)
- Call of Duty: Black Ops Cold War — 1399 рублей (-50%)
- Call of Duty: Black Ops 4 — 659 рублей (-67%)
- Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered — 1049 рублей (-25%)
- Call of Duty: Modern Warfare — 999 рублей (-50%)
- Полугодовая подписка на World of Warcraft — 3499 рублей (-10%)
- Overwatch — 599 рублей (-40%)
- Diablo 3 — 499 рублей (-50%)
Ознакомиться с полным списком предложений можно по ссылке. Акция продлится до 3 февраля.
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