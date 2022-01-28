В честь годовщины хоррор The Medium можно купить по скидке

28 января 2022 года психологическому хоррору The Medium от студии Bloober Team исполнился год. В честь этого авторы выпустили небольшой ролик с игровыми персонажами.
Также на проект действует скидка в Steam в честь Лунного Нового года. Стандартное издание игры можно купить за 1039 рублей (-35%), а расширенное издание обойдётся в 1169 рублей. Акция продлится до 3 февраля.
The Medium вышла на ПК и Xbox Series в начале 2021 года. В сентябре авторы выпустили игру на PlayStation 5 с поддержкой всех особенностей консоли, в том числе и геймпада DualSense. В целом игроки и критики тепло приняли хоррор. В Steam у проекта 89% положительных отзывов.
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