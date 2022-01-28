Elden Ring будет легче Dark Souls и Bloodborne

Руководитель разработки Elden Ring Хидэтака Миядзаки в интервью для блога PlayStation раскрыл некоторые особенности экшена. По словам геймдизайнера, новую игру FromSoftware пройдёт больше людей, чем предыдущие.

Игры FromSoftware делаются так, чтобы побуждать преодолевать трудности, говорит Миядзаки. Elden Ring не станет исключением, но пройти её будет легче из-за открытого мира. Игроки смогут изучать его в своём темпе и возвращаться к сложным испытаниям в любое время. Проще стало и подключение к мультиплееру, благодаря чему пользователи смогут чаще помогать друг другу.

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Благодаря открытым локациям Elden Ring у игроков будет больше вариантов прохождения. Можно будет перехитрить врагов или же обойти их незамеченным.

Увеличенный уровень свободы в Elden Ring в какой-то момент стал проблемой для разработчиков. Для студии было важно сохранить стиль игрового процесса и темп прохождения в этих условиях. В итоге создатели всё-таки пришли к балансу между открытым миром и прогрессом.

Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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