«Бэтмен» Мэтта Ривза появился на яркой обложке издания Total Film

Издание Total Film показало обложки свежего номера журнала. На нём красуются персонажи из фильма «Бэтмен»: сам Тёмный рыцарь, Женщина-кошка и Пингвин.

Вторая обложка выполнена преимущественно в красном цвете. В самом центре находится Бэтмен, на его фоне можно увидеть Загадочника, который и выступит главным антагонистом картины.

Сюжет «Бэтмена» посвящён тому, как Брюс Уэйн пытается справиться с преступностью Готэма и совладать со своей яростью. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие. Хронометраж картины составит почти 3 часа.

Премьера фильма состоится 3 марта 2022 года.

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