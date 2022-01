Игру по культовым «Зловещим мертвецам» отложили до мая

Издатель Saber Interactive и разработчики из студии Boss Team Games объявили о переносе Evil Dead: The Game. Изначально игра должна была выйти в феврале, но её отложили до 13 мая 2022 года.

В качестве причины разработчики указали желание сделать игру как можно лучше. Авторам нужно время, чтобы исправить проблемы и отполировать проект. Boss Team Games обещала выпустить свежий трейлер уже в феврале, а также раскрыть детали предзаказов.

Evil Dead: The Game объединит в себе элементы кооператива и PvP. По духу проект будет напоминать Friday the 13th: The Game, но всё же в ней будут уникальные механики. В тайтле будут система прокачки и множество видов оружия.

Релиз состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!