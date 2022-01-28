Epic Games получила поддержку Microsoft и 35 штатов США в суде против Apple

Epic Games неожиданно получила поддержку 35 штатов США в деле против Apple. По их мнению, решение судьи о том, что «купертиновцы» не нарушают антимонопольные законы, основано на ошибочном анализе и должно быть отменено.

Кроме того, апелляцию Epic Games поддержали 38 профессоров права, экономики и бизнеса, группы защиты прав потребителей, двухпартийная группа генеральных прокуроров США и корпорация Microsoft. Министерство юстиции США заявило, что решение в пользу Apple было ошибочным, но отказалось занять чью-либо сторону.

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На ситуацию отреагировали представители Apple. Они отметили, что компания с оптимизмом смотрит на развитие дела, а апелляция Epic Games потерпит неудачу. «Купертиновцы» стремятся к тому, чтобы App Store был безопасным и надёжным рынком для потребителей.

Разбирательство между Epic Games и Apple началось в 2020 году, когда авторы Fortnite добавили возможность покупать предметы в обход комиссии App Store. Королевскую битву удалили со смартфонов, а Тим Суини подал в суд на производителей iPhone из-за монополизации рынка мобильных приложений.

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