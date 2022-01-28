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Третий сезон «Ведьмака» скоро начнут снимать. Появились первые фото

Третий сезон «Ведьмака» скоро начнут снимать. Появились первые фото
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Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик и продюсер сериала Стив Гауб сообщили, что уже идёт поиск локаций для старта съёмок третьего сезона. Сделали они это с помощью фотографий в «Инстаграме».

Ранее шоураннер «Ведьмака» рассказала, что третий сезон шоу будет масштабнее предыдущих. По её словам, сценарий уже написан, а основан он на её любимой книге «Час Презрения». Съёмочный процесс начнётся в начале марта и будет длиться примерно до августа, если в дело не вмешается пандемия коронавируса.

Второй сезон «Ведьмака» вышел в декабре 2021 года. Критики оценили его лучше первого и отметили хорошо выстроенный мир и захватывающие сражения. Главные роли в сериале исполнили Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр), Пол Бульон (Ламберт) и Ким Бодниа (Весемир).

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