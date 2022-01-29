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Сериал по System Shock снимет автор фильма Mortal Kombat Грег Руссо

Сериал по System Shock снимет автор фильма Mortal Kombat Грег Руссо
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Сценарист фильма Mortal Kombat 2021 года Грег Руссо напишет историю и снимет сериал по игре System Shock, сообщило издание Deadline. Премьера шоу намечена на этот год в сервисе Binge.

Об экранизации шутера 1994 года стало известно в октябре, а теперь сериал получил постановщика и сценариста. Шоу по System Shock вместе со стриминговым сервисом Binge создаёт игровая студия Nightdive, которой принадлежат права на франшизу. Грег Руссо прокомментировал свой дебют в качестве режиссёра.

Для меня большая честь работать с фантастическими командами Binge и Nightdive, чтобы воплотить в жизнь культовую System Shock. Я долго ждал подходящей возможности дебютировать в качестве режиссёра, и я её дождался.
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Сериал по System Shock расскажет о космической станции Цитадель и агрессивном искусственном интеллекте Shodan. Подробности сюжета пока неизвестны.

Помимо сериала, Nightdive готовит ремейк первой System Shock, выход которой запланирован тоже на 2022 год. Предзаказ и демоверсия уже доступны в Steam на ПК.

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