Создатель Dark Souls объяснил любовь к ядовитым болотам. Они будут и в Elden Ring

Руководитель разработки Elden Ring Хидэтака Миядзаки рассказал изданию Game Informer, что в предстоящем экшене снова появятся ядовитые болота. Они были в предыдущих играх From Software вроде Dark Souls и Bloodborne.

В зонах с ядовитыми болотами игрок не только сражается с монстрами, но и получает отравления, которые постоянно снижают здоровье. В Elden Ring появится новый негативный эффект под названием «Алая гниль».

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Хидэтака Миядзаки надеется, что игроки «с нетерпением ждут этого». Геймдизайнер также рассказал, что не может удержаться от создания ядовитых болот в своих играх.

Разрабатывая Elden Ring, я заново открыл для себя любовь к созданию ядовитых болот. Я знаю, как люди к ним относятся, но в какой-то момент я понимаю, что не могу с собой ничего поделать. Это просто случается.

Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Перед релизом игроки смогут ознакомиться с миром экшена с помощью специальной книги.

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