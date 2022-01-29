В любую часть The Dark Pictures теперь дают бесплатно пригласить друга

Авторы серии хорроров The Dark Pictures, в которую входят Man of Medan, Little Hope и House of Ashes, позволили обладателям игр бесплатно пригласить друга. До 28 февраля ужастики можно будет полностью пройти в компании.
Создатели хорроров отметили, что ключ будет одноразовым, поэтому стот пригласить надёжного человека в одну из приобретённых игр. Абонемент для друга действует ограниченное время.
Владельцы ужастиков на ПК в Steam должны обновить игры, после чего в библеотеке появится вторая копия Man of Medan, Little Hope или House of Ashes с подписью Friend’s Pass. Чтобы такая же версию появилась у друга, обладателю хорроров нужно запустить один из них и получить пригласительный ключ, после чего поделиться им с напарником. Авторы выпустили видеоинструкцию подключения.
На консолях другу необходимо загрузить пробную версию Man of Medan, Little Hope или House of Ashes. Владелец одного из хорроров должен обновиться до последней версии и пригласить гостя для прохождения совместной истории.
Последняя игра антологии The Dark Pictures под названием House of Ashes вышла в октябре 2021 года. Разработчики уже готовят четвёртую часть The Devil In Me.
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