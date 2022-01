В любую часть The Dark Pictures теперь дают бесплатно пригласить друга

Авторы серии хорроров The Dark Pictures, в которую входят Man of Medan, Little Hope и House of Ashes, позволили обладателям игр бесплатно пригласить друга. До 28 февраля ужастики можно будет полностью пройти в компании.

Создатели хорроров отметили, что ключ будет одноразовым, поэтому стот пригласить надёжного человека в одну из приобретённых игр. Абонемент для друга действует ограниченное время.

Владельцы ужастиков на ПК в Steam должны обновить игры, после чего в библеотеке появится вторая копия Man of Medan, Little Hope или House of Ashes с подписью Friend’s Pass. Чтобы такая же версию появилась у друга, обладателю хорроров нужно запустить один из них и получить пригласительный ключ, после чего поделиться им с напарником. Авторы выпустили видеоинструкцию подключения.

На консолях другу необходимо загрузить пробную версию Man of Medan, Little Hope или House of Ashes. Владелец одного из хорроров должен обновиться до последней версии и пригласить гостя для прохождения совместной истории.

Последняя игра антологии The Dark Pictures под названием House of Ashes вышла в октябре 2021 года. Разработчики уже готовят четвёртую часть The Devil In Me.

