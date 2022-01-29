Утекли видео с закрытой беты Ghost Recon Frontline. Игроки разочарованы

Ubisoft проводит закрытое тестирование бесплатной королевской битвы Ghost Recon Frontline, которую анонсировали на 20-летии серии. В Сети уже появились не только первые отзывы, но и видео игрового процесса.
Пользователь Reddit под ником Parzalai выложил два ролика с демонстрацией меню, интерфейса и геймплея, а также поделился своими впечатлениями с закрытого теста Ghost Recon Frontline.
В королевской битве оперативники умирают быстро, и иногда нет времени выстрелить в ответ. У шутера заметны проблемы со звуком, из-за чего нельзя определить, откуда доносится стрельба. Интерфейс получился нагруженным, что усложняет навигацию. Также Parzalai пожаловался на техническое состояние игры, которая при посредственной графике с трудом работает на видеокарте RTX 30-й серии.
Parzalai отметил, что Ghost Recon Frontline похожа на гибрид Call of Duty, CS:GO и Battlefield, но не смогла обрести своего стиля. Похвалы удостоилась лишь кастомизация. Пользователи в комментариях критикуют королевскую битву и сравнивают её с мобильной игрой.
Ghost Recon Frontline пока не получила дату релиза, поэтому разработчики ещё могут исправить некоторые проблемы. Королевская битва выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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