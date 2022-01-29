В Horizon Forbidden West будет более 40 видов роботов

Компания Future Press вместе с Guerrilla Games выпустят руководство по Horizon Forbidden West, которое поможет игрокам в изучении мира. Из описания книги стало известно, что в предстоящем экшене будет более 40 видов роботов.
Более 200 из 656 страниц руководства посвятили машинам Horizon Forbidden West. В книге расскажут, как уклоняться от атак роботов и какую лучше выбрать стратегию для нападения. Некоторые враги уже были известны по первой части, но появятся и совершенно новые.
Руководство по миру Horizon Forbidden West выйдет в марте 2022 года. Книга стоит $ 49,99 (~4 тыс. рублей).
Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля на PS4 и PS5. Недавно разработчики рассказали, сколько времени нужно для прохождения экшена.
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